TCE: Transparência Internacional vê "práticas obscenas de patrimonialismo" na indicação de Onélia

Onélia Santana / Crédito: FERNANDA BARROS

A ONG Transparência Internacional Brasil criticou a indicação de Onélia Santana (PT), casada com o ministro da Educação e ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT), para vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). A indicação foi oficializada nesta terça-feira, 10. Ainda na segunda-feira, 9, no X (antigo Twitter), a Transparência compartilhou notícia de outubro do site Revista Ceará sobre a, na época, possibilidade, agora confirmada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O perfil da ONG dizia: "Enquanto o Brasil tolerar práticas obscenas de patrimonialismo como estas, estará condenado ao subdesenvolvimento. As instituições e a sociedade têm que reagir e acabar, de uma vez por todas, com o aparelhamento dos tribunais de contas".

Confira: Enquanto o Brasil tolerar práticas obscenas de patrimonialismo como estas, estará condenado ao subdesenvolvimento.



As instituições e a sociedade têm que reagir e acabar, de uma vez por todas, com o aparelhamento dos tribunais de contas.https://t.co/XloLuhq2bN — Transparência Internacional - Brasil (@TI_InterBr) December 9, 2024

O Tribunal de contas é responsável por julgar e aprovar as contas e gastos públicos dos prefeitos dos 184 municípios do Ceará. Deputados defendem abertamente que esse poder de escolha e decisão cabe apenas aos deputados da Assembleia Legislativa do Ceará. O cargo de conselheiro é vitalício, com subsídio, vantagens e garantias semelhantes aos de desembargador do Tribunal de Justiça. Por isso, é muito cobiçado. Onélia é psicopedagoga e atua como secretária estadual da Proteção Social desde abril de 2022. Aliados veem a indicação como “técnica”. O recém-eleito presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri (PDT), defendeu Onélia como um “grande nome”.