Onélia Santana agradece aprovação para cargo no TCE: "Honrarei a confiança depositada"

A ex-primeira-dama do Ceará e atual secretária da Proteção Social no governo Elmano de Freitas, Onélia Santana, agradeceu aos deputados estaduais, nesta sexta-feira, 13, pela aprovação ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em postagem nas redes sociais, a esposa do atual ministro da Educação, Camilo Santana, prometeu trabalhar com “afinco” e “transparência” no exercício do cargo, que é vitalício e tem rendimento mensal de R$ 39,7 mil.