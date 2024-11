Elmano sobre PT concentrar Prefeitura e Governo: "Se alguém reclamar, reclame do povo"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rebateu críticas de adversários acerca da concentração de posições de destaque ocupadas pelo PT no Ceará. O partido está à frente do governo do Estado, com Elmano; assumirá a Prefeitura de Fortaleza, em janeiro, com Evandro Leitão. Além disso, o partido encaminha a candidatura de Fernando Santana (PT) a presidente da Assembleia Legislativa (Alece).

Elmano rechaçou as críticas e reforçou que o destaque do partido gera aumento de responsabilidades. "Sobre o PT ter governo e prefeitura, se alguém reclamar, reclame do povo. Porque o povo me elegeu e elegeu Evandro Leitão. E nós fizemos isso de maneira democrática, com muita humildade e, da nossa parte, aumenta muito é a nossa responsabilidade", disse o petista.