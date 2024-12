Salmito Filho diz que quer sair de Secretaria do Governo do Ceará; saiba motivo

Salmito Filho quer voltar ao mandato pelo PDT na Alece / Crédito: Lorena louise/Especial para O POVO

Salmito Filho (PDT) confirmou ao O POVO que tem a intenção de sair da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado para terminar o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Questionado se tinha pedido para sair para fazer cumprir o mandato, respondeu: "É verdade".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém diz que ainda não tomou nenhuma decisão. "É verdade essa minha intenção de retornar para a Assembleia, mas eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes conversar com o governador (Elmano de Freitas-PT)", complementou.

Ele já era um dos nomes ventilados a serem trocados pelo governador na reforma do governo, bem como o de Fabrízio Gomes (Fazenda). Ao O POVO, o titular da Fazenda diz que continua fazendo seu trabalho "da melhor forma possível" e que sempre que se fala em troca de secretariado surgem "especulações". "Os resultados da Sefaz são significativos, os resultados positivos... Estou à disposição do governador, mas isso é uma decisão de governo. Eu sou servidor público, então eu trabalho pelo Estado do Ceará aonde quer que eu esteja", complementa.

Em relação à informação que empresários estariam descontentes com a gestão Fabrízio, ele diz que tem recebido fala de empresários o dando "todo o apoio". Nome político em uma área que lidera as pretensões do Estado em desenvolvimento econômico, Salmito passou por cancelamento de investimentos e saída de indústrias que geraram milhares de desempregados nesses dois anos. Ao mesmo tempo, o Estado assegurou os investimentos em hidrogênio verde conquistados no governo anterior e o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu o dobro da média nacional no período. Assunto, inclusive, que migrou entre as pastas.