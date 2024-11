Após eleições, secretários e membros do governo voltam a gestão Elmano

Integrantes do governo foram exonerados para disputarem às eleições municipais ou participarem ativamente da campanha

Com o fim das eleições municipais de 2024, membros exonerados do Governo de Elmano de Freitas (PT) voltaram à gestão. Alguns deixaram as pastas para se candidatarem, mas não obtiveram êxito, enquanto outros saíram momentaneamente para participar ativamente das campanhas petistas.

Waldemir Catanho (PT), segundo colocado em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, retornou à Secretaria da Articulação Política na segunda-feira, 4, após saída da pasta em abril. Em postagem nas suas redes sociais nesta terça-feira, 5, ele compartilhou sua rotina de encontros com prefeitos, deputados e outros secretários.

"Hoje foi o meu primeiro dia de trabalho aqui na secretaria de articulação política do Governo do Estado. Meu primeiro dia de volta aqui ao Governo. O dia foi mais tranquilo", disse e citou as reuniões.