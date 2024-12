"Bem, obrigado", afirma Cid sobre sua atual relação com governo Elmano

O senador Cid Gomes (PSB) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Samuel Setubal

Rapidamente o senador Cid Gomes (PSB) respondeu como está a sua relação com o governo Elmano de Freitas (PT). "Bem, obrigado. Bem, obrigado", disse ao ser questionado pela imprensa nesta quinta-feira, 12. "Se me chamarem pra conversar eu vou", também afirmou o ex-governador. Cid esteve na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e teve reuniões com deputados aliados, e posteriormente com o presidente da Casa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

"Cada um tinha uma pauta. Não fui eu que fui tratar um assunto com todos eles. Cada um disse que queria falar comigo. Os deputados estaduais são os meus companheiros e procuro sempre manter uma relação muito próxima", afirmou.