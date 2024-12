Fernando Santana confirma convite para compor secretariado de Elmano

Em um ano de fortes movimentações políticas para o deputado petista, Fernando afirma que somente após o recesso parlamentar deverá entender qual será seu futuro no governo Elmano. Em meio a crise já superada após sua desistência para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), as especulações foram de que passaria a compor o secretariado estadual para a segunda metade do mandato.

Elmano anunciou que fará trocas em seu secretariado para a finalização do mandato, e começou com a divulgação do retorno de Chagas Vieira para a Casa Civil. Além disso, com a indicação da secretária de Proteção Social, Onélia Santana, à vaga do Tribunal de Contas do Estado, mais uma vaga fica aberta nas pastas do governo.

Fernando frisou que quer estudar, junto ao governador, qual seria a melhor área que ele poderia integrar. “Eu recebi esse convite dele, mas não tinha uma pasta específica. [Pedi] para que a gente estudasse junto, onde era que eu podia me inserir e ajudá-lo nessa reformulação que ele está fazendo”, completou.