Cid faz metáfora sobre Ceará e série B e diz que nada está decidido sobre rompimento

Senador participa de reunião nesta noite no PSB

O senador Cid Gomes não deu como consumado o rompimento com o governo Elmano de Freitas (PT) e disse ser necessário esperar o desenrolar do processo. Ao chegar para reunião do PSB estadual, na noite desta terça-feira, 19, para tratar da questão, Cid fez metáfora futebolística.

"A gente só pode falar e comemorar a elevação do Ceará à série A depois de completada a 38ª rodada. A gente tem vontade de comemorar, mas vamos aguardar a conclusão da última rodada da série B e, se Deus quiser, comemorar a ascensão do Ceará", afirmou.