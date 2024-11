Camilo e Elmano se esquivam, mas afirmam que situação com Cid está sendo "dialogada"

Os rumores de desavenças entre o senador Cid Gomes (PSB) e o governo de Elmano de Freitas (PT) têm gerado desconforto aos líderes petistas para comentar sobre o assunto. Em evento da tarde desta sexta-feira, 22, com a presença do governador e do ministro da Educação Camilo Santana, ambos se esquivaram do tema.

Em um primeiro momento, Elmano respondeu ao O POVO que falaria depois. A assessoria afirmou que o governador estava atrasado para o evento e não responderiam naquele momento. Elmano e Camilo iriam participar de painel na ExpoFavela 2024, no Centro de Eventos. Resposta semelhante foi dada pela assessoria do ministro: não haveria conversa com a imprensa pelo atraso para a agenda.