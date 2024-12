TCE: indicação de Onélia é oficializada com apoio de 39 deputados, incluindo nomes da oposição

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2023: Camilo Santana, Ministro da Educação / Onelia Santana. Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortalaza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Onélia Santana, secretária da Proteção Social no Governo Elmano de Freitas (PT) e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), é a indicada para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) pela Assembleia Legislativa. Trinta e nove dos 46 deputados estaduais assinaram a indicação de Onélia que será lida na sessão da quarta-feira, 11, na Casa, entre nomes da base aliada e até da oposição. A expectativa é de que a secretária estadual seja sabatina e tenha o nome aprovado para o posto até quinta-feira, 12.