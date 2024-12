Onélia Santana será a indicada para vaga no TCE: "É o nome técnico", diz líder

A secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana (PT), será indicada para vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ela é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) defendeu as qualificações de Onélia. "É um nome técnico, preparado, com conhecimento, com habilidade. Por onde passou, brilhou, por onde passou, fez entregas. Agora, no seu papel de fiscalizar com as competências e com as habilidades, vai fazer com que a gente tenha esse senso de responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo".