Valim anuncia convocação de todos os aprovados em concurso de Caucaia

No dia 28 de janeiro deste ano, a Prefeitura realizou a seleção para preencher 1.900 vagas com salários que chegavam a R$ 14.000. Na postagem onde anunciou a convocação, vários candidatos agradecem a Valim pela convocação dos aprovados, apesar de o gestor não especificar quais cargos ainda não convocaram todos os aprovados na seleção pública.

O prefeito de Caucaia , Vitor Valim (PSB) , anunciou nesta sexta-feira, 6, que vão ser convocados todos os candidatos aprovados no concurso publico municipal que ainda não haviam tomado posse nos cargos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim como Fortaleza, a transição de governo em Caucaia tem passado por denúncias em relação à atual gestão. Nesta semana, a empresa responsável pelo transporte coletivo “Bora de Graça” chegou a anunciar a suspensão do programa a partir do dia 17 deste mês, alegando uma dívida de 14 milhões de reais. A empresa e a Prefeitura informaram em seguida que estavam em tratativas para a continuidade do serviço gratuito.