Valim e Naumi indicam representantes e transição em Caucaia é iniciada; veja nomes

A transição de governo em Caucaia foi formalmente iniciada na terça-feira, 5, após ser publicada portaria com os nomes dos representantes da atual gestão de Vitor Valim (PSB) e do prefeito eleito Naumi Amorim (PSD). Este era o último passo para que fosse formalizada a passagem de bastão entre as gestões. Agora, as partes devem fazer reuniões.

Os indicados do prefeito atual foram: Eric de Moraes e Dantas (coordenador), Guthemberg Holanda Bezerra de Souza, David Barreira Chaves, André Luiz Daher Vasconcelos e Zózimo Luis de Medeiros Silva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os indicados do prefeito eleito foram: Carlos Eduardo Lima de Freitas, Antônio Agenor Cavalcante Mota, Luciana Nara Saraiva de Amorim, Sandra Maria Aguiar Lopes Pereira e Daniel Costa Santos.