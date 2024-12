Caucaia: Naumi denuncia "rombo" e aciona MPCE para fiscalizar transição

Prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) fez postagem na noite desta quarta-feira, 4, denunciando ações irregulares identificadas no processo de transição do município. Ele informou ainda que acionou o Ministério Público do Ceará (MPCE) para que fiscalize a situação do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

“Dentre os alertas, durante visita técnica realizada no Instituto de Previdência do Município ontem, terça-feira, nossa comissão identificou demissões em massa, atrasos no pagamento de serviços, débitos previdenciários e outras dificuldades. Os atrasos figuram na casa dos R$ 39,5 milhões, com rombo podendo ser muito maior do que os R$ 200 milhões alardeados pelo atual prefeito”, escreveu Naumi.