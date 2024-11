Presidência da Alece: Aldigueri se reúne com deputados da base e busca oposição

Romeu Aldigueri (PDT) com deputados da base do Governo Estadual Crédito: Reprodução/Instagram: romeualdiguerioficial

A escolha de quem será o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) está apaziguada entre a base, segundo o governador Elmano de Freitas (PT). Ele indicou o seu líder na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), que recebeu o endosso do senador Cid Gomes (PSB). Após a definição do nome, e impasse que fez com que Fernando Santana (PT) retirasse a sua candidatura, Aldigueri já busca os demais deputados estaduais para pacificar ainda mais o cenário.

Fernando anunciou que não iria mais concorrer na noite da sexta-feira, 22, mas as negociações já se davam antes. No sábado, Elmano confirmou a escolha por Romeu e, no mesmo dia, o deputado dialogou com pares em busca de viabilizar-se com ampla vantagem.