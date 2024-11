Guimarães diz que indicação de Fernando é irreversível: "Seria uma desmoralização do governador"

"A indicação para a base do Elmano na Assembleia Legislativa do Fernando Santana é prego batido e ponta virada", afirmou o deputado. "Não vejo como retroceder. Seria uma desmoralização do próprio governador".

O deputado federal José Guimarães (PT) tratou como "questão menor" o motivo do estermecimento entre o senador Cid Gomes (PSB) e o governador Elmano de Freitas (PT). Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, Guimarães considera irreversível a indicação de Fernando Santana (PT) por Elmano para concorrer a presidente da Assembleia Legislativa do Ceará — o estopim da crise. Guimarães foi entrevistado pelo jornalista Luciano Cesário nesta terça-feira, 19, na rádio O POVO CBN Cariri.

O deputado federal reforçou a sintonia sobre a presidência da Assembleia. "Estamos com ele, solidários com a indicação dele para a base discutir o nome do Fernando Santana para a presidência da Assembleia".

Na segunda-feira, o governador se reuniu com Guimarães, Fernando Santana, a senadora Augusta Brito, o secretário da Articulação Política, Waldemir Catanho, o líder do PT na Assembleia, De Assis Diniz, e o presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin. Guimarães disse que foi prestada solidariedade ao governador. "O PT é solidário com o governador Elmano de Freitas, estamos juntos".

"Qualquer mudança evidentemente passa pelo deputado, mas, do ponto de vista do PT, nós estamos sintonizados com a indicação do Fernando para presidir a Assembleia" , reforçou.

Guimarães reforçou: "Quem tem de fazer essa concertação da relação do Cid conosco é o ministro Camilo Santana, pelo histórico dele de relação com o Cid".

Guimarães cobrou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), atue para remendar a situação. "A relação com o Cid no Ceará sempre foi muito boa com o PT, mas sobretudo o Camilo e ele. Os dois precisam se entender. Ele precisa procurar o Cid para os dois conversarem, porque a relação histórica no Ceará é entre os dois. Sempre atuaram conjuntamente no Ceará nas eleições, muitas vezes até nos conflitos internos do PT".

Na entrevista, o parlamentar defendeu a posição do partido. "As pessoas têm uma mania de botar culpa no PT. Nós não fizemos nenhuma discussão com o senador Cid Gomes sobre esse rompimento, o PT. Quando nós tomamos conhecimento que o senador fez várias conversas com o ministro Camilo Santana e com o Elmano, só ontem (segunda) é que nós tivemos uma conversa, a direção do PT, uma conversa com o governador Elmano de Freitas".

Guimarães ressaltou não acreditar no rompimento. "Eu não acredito que um projeto que nós iniciamos em 2006, passou oito anos do Cid, oito do Camilo e mais quatro do Elmano, uma questão específica, da indicação de um nome para presidir a Assembleia ou outras questões menores possam quebrar uma aliança que foi a responsável para construir no Ceará, e no Cariri tudo aquilo de bom para o nosso povo".

Ele ressaltou que PT e PSB são aliados no Governo Federal. O partido de Cid tem o vice-presidente da República. "Não acredito que essa discussão do senador com o ministro Camilo e com o Elmano, o governador, tenha qualquer incidência e rompimento com o PT".