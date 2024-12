Guimarães diz que "topa qualquer parada" sobre disputar Senado e presidência do PT

No quinto mandato de deputado federal, Guimarães salientouo papel estratégico que exerce com líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, e o trabalho realizado para aprovar projetos.

Cogitado para concorrer a presidente nacional do PT e também para disputar vaga no Senado Federal em 2026, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que “topa qualquer parada”. O parlamentar realizou plenária estadual de apoiadores neste sábado, 30. Ele já sinalizou intenção de ser candidato a senador nas próximas eleições. No evento de sábado, porém, ele afirmou que a reivindicação do partido pela vaga será “no momento certo”.

"Se nós temos essa missão, é claro que qualquer outra missão é menor, do que essa que ainda vamos ter em 2026, e não é para peitar ninguém. E eu quero dizer para vocês, o que vocês decidirem,qualquer que for a missão, claro que é discutido com o Camilo (Santana, ministro da Educação), com o Elmano (de Freitas, governador), com o nosso prefeito de Fortaleza (Evandro Leitão), com os nossos deputados, mas aí, claro, eu topo qualquer parada”, discursou.

Ele ainda rechaçou a possibilidade de recuo. "O eleitor não gosta de alguém que recua. Eu não sou de recuar. Mesmo quando eu era aconselhado a recuar no passado, eu nunca recuei, ainda mais agora que nós estamos no melhor momento da vida do PT e da nossa militância em todos os cantos desse Brasil", disse, arrancando aplausos do público.

No discurso, o deputado rebateu as críticas sobre hegemonia do partido no Ceará e argumentou que foi o povo que escolheu o PT para governá-lo. Em seguida, defendeu a política de alianças e diálogos com os partidos que compõem a base governista, mas pontuou a autoridade petista.

"Não tem ninguém no PT, que defende mais a política de aliança do que eu, mas tem uma coisa, você vai no fio da navalha, não pode perder do outro lado, porque o meu lado é o lado do PT, é a nossa estrela, para fazer as coisas que precisam ser feitas pelo Brasil", enfatizou.

Ao ser indagado pelo O POVO sobre a intenção de concorrer a senador, o deputado demonstrou cautela sobre a confirmação. "Estamos preparando o projeto eleitoral do PT para 2026. É claro que disso, eu mesmo não falei da história do Senado, mas aconteceram muitas manifestações de todos que falaram da necessidade de o PT discutir com os aliados uma vaga para o PT. (...) Eu saio daqui muito animado pelo PT e pelo nosso projeto de reeleição do Lula. Eleição do Elmano, uma boa chapa federal, estadual, e claro, o PT vai reivindicar a vaga do Senado, mas isso é no momento certo", defendeu.