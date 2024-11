Evandro articula repasse extra de R$ 9 mi para o IJF em meio crise de abastecimento

Evandro Leitão, Elmano de Freitas e Augusta Brito se reuniram com Nísia Trindade Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) articula com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ampliação de repasses da União para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O hospital passa por crise de desabastecimento de medicamentos e insumos. O Ministério da Saúde repassa atualmente R$ 15 milhões por mês para manutenção de ações de média e alta complexidade no IJF. Com as novas medidas anunciadas, o IJF terá o incremento mensal de R$ 9 milhões. A informação dos valores foi antecipada pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza.

"Também participei de encontro, em Brasília, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao lado do governador Elmano e da senadora Augusta Brito. Na oportunidade, solicitei apoio do Governo Federal para as demandas mais urgentes da Saúde de Fortaleza, principalmente para o IJF", disse o prefeito eleito em postagem na última quarta-feira, 27, após a reunião em Brasília.