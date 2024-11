Prefeitura terá de apresentar previsões orçamentárias e plano de ação sobre IJF até 6 de dezembro

Compromisso foi firmado durante audiência entre Prefeitura, Ministério Público do Ceará e Justiça do Estado, nesta terça-feira, 26

Após audiência de conciliação realizada nesta terça-feira, 26, junto ao Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Justiça do Estado, a Prefeitura de Fortaleza se comprometeu a apresentar, até o dia 6 de dezembro, plano de ação que garanta abastecimento de medicamentos e insumos para o Instituto Dr José Frota (IJF) .

A Prefeitura de Fortaleza e a administração do IJF, tem até o dia 13 de dezembro para apresentarem ao MP e ao Poder Judiciário, a previsão orçamentária do ano de 2025 e a suplementação orçamentária para o ano de 2024, devendo conter informações de despesas a pagar do mês de novembro de 2024, além de terem que apresentar o saldo de caixa, o que não foi quitado e as despesas a pagar em dezembro de 2024.



Na audiência estavam presentes a promotora de Justiça Karine Leopércio, da 137ª Promotoria de Justiça; o juiz de Direito Emilio de Medeiros Viana, que presidiu a audiência; a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriela Aguiar; o secretário de Saúde do Ceará, Galeno Taumaturgo Lopes, representantes do IJF e da Procuradoria Geral do Município.



Situação do IJF tem sido denunciada há algumas semanas, repercutindo em ação civil pública por parte do MPCE e reação do Sindicato dos Médicos do Ceará.