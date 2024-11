Evandro pede a parlamentares emendas para IJF e diz que hospital atravessa caos depois da eleição

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.10.2024: Evandro Leitão, eleito Prefeito de Fortaleza, entrevista para Jornal O POVO apos ganhar a eleições no segundo turno em Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/UNESCO) Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participou de reunião com a bancada federal em Brasília nesta quarta-feira, 27, e pediu recursos da emenda de bancada para o Instituto Doutor José Frota (IJF). “Nós estamos acompanhando nesses últimos dias, sobretudo depois da campanha eleitoral, vários problemas sendo estampados nas páginas de jornais, onde nós temos um hospital de trauma na nossa cidade. Com quase 500 leitos, com ausência de insumos. Insumos básicos, com o procedimento cirúrgico sendo suspenso e praticamente o caos no IJF, que é o nosso hospital Instituto Dr. José Frota”, enfatizou.