Danniel Oliveira diz que seu nome está pacificado para ser 1° vice-presidente da Alece

Atualmente como 1° secretário, Oliveira revelou antes da retirada do nome de Fernando que iria compor a chapa, mesmo em momento de divisão sobre a próxima Mesa da Casa. De acordo com o deputado, a sua indicação se mantém mesmo após a entrada de Aldigueri.

"Acho que discussões e debates têm que ser no âmbito da política. Nesse biênio é um biênio importante. Nós vamos começar a tratar de eleições de 2026 e ter o meu nome colocado é sempre uma honra pra mim, porque estou fazendo o meu papel como 1° secretário, acredito que tem sido reconhecido pela atual gestão e pelo Estado do Ceará ,e ficamos na expectativa claro de compor, posicionando como 1° vice", declarou.

Danniel diz que seu nome está pacificado

"Mas eu acredito que o diálogo está acontecendo, embora exista divisões de pensamento, mas na política a gente tem que abrir sempre o máximo possível e eu acredito que isso está acontecendo até nesse momento. Mais diálogos estão acontecendo pra pacificar, acho que a ideia maior de uma base aliada, principalmente do nosso partido, é manter todo o grupo unido para que a gente possa focar no desenvolvimento do Estado do Ceará", afirmou Danniel.



Em relação ao convite, o deputado do MDB disse acreditar que o seu nome está pacificado. Ele explica que a escolha se deu pelo fato de não poder concorrer à reeleição do cargo de 1° secretário, por isso então foi chamado para ter um "upgrade" em relação ao posto.