Guimarães diz que Cid e Camilo têm que se resolver e nega hegemonia petista: "Tira o PT disso"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22.11.2024: José Guimarães, lider do governo Lula na câmara. 1° Encontro Regional de Gestores Eleitos e Reeleitos do Ceará. Centro de eventos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Nobre Guimarães (PT), comentou as recentes divergências envolvendo a base do governador Elmano de Freitas (PT) - com a iminência de rompimento por parte do senador Cid Gomes (PSB) -, e disse que cabe ao próprio Cid e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), sentarem para dialogar e equacionar a situação. O mal-estar entre Cid e Elmano ocorreu na esteira da indicação de Fernando Santana (PT) para a Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Cid e aliados disseram que não houve consulta junto à base sobre a escolha do nome, o que ampliou ruídos e gerou críticas a uma eventual concentração de postos de poder sob o guarda-chuva de um único partido.

O PT detém, atualmente, a Presidência da República; o governo do Ceará; passará a comandar a Prefeitura de Fortaleza em 2025 e indicou o único postulante até o momento para comandar a Alece.

Questionado pelo O POVO sobre as críticas, Guimarães rebateu: "Deixa eu responder essas futricas todas. O PT sempre apoiou, desde 2006; o Cid foi governador por oito anos, o Camilo por oito anos, o Tasso por 20 anos e nunca ninguém questionou porque o governador tem, digamos assim, o direito, discutido com a base, de indicar o presidente da Assembleia. Só o Elmano não tem esse direito? Isso não pode", disse. No tocante aos comentários que indicam suposta tentativa de hegemonismo dos petistas, Guimarães negou qualquer atitude nesse sentido. Na sequência, atribuiu a Camilo e Cid o dever de buscar soluções para evitar rompimentos. Declarações ocorreram durante o 1° Encontro Regional de Gestores Eleitos e Reeleitos do Ceará, no Centro de Eventos, em Fortaleza. "O Tasso não governou por 20 anos, nunca vi ninguém questionar, o Ciro um pedaço, o Cid, o Camilo. O PT quer restabelecer os princípios da aliança que começou em 2006 no Ceará. Não tem nada de hegemonismo. Ora mais, veja só, vou falar uma coisa para vocês aqui, quem tem que sentar à mesa e equacionar a relação é o Camilo e o Cid, que foram os dois que, historicamente, construíram isso. Eles precisam se entender. Tira o PT disso c******, desculpa o termo. O PT não tem nada a ver com isso, estamos trabalhando para retomar a aliança", pontuou o parlamentar em coletiva.

Em seguida, Guimarães reforçou que, por ele, não haverá racha com Cid e aliados, e incluiu o governador Elmano entre os responsáveis por achar uma solução para os impasses. "Tem que Camilo, o governador (Elmano) e o Cid conversarem. Cid é parceiro. Não tem sentido essa ameaça constante de rompimento no Ceará, mas vida que segue. Por mim, não terá rompimento, quando tem um problema político você senta e discute; não pode ser assim, ficar brigando dizendo isso e aquilo", defendeu. Resposta a críticas e reunião do PT Guimarães respondeu ainda uma crítica feita pelo presidente do PSB Ceará e pai de Camilo, Eudoro Santana, que defendeu que o PT revisse o comportamento e citou, inclusive, postura do partido durante a eleição de 2024 em que "parecia muito mais uma campanha só o PT, do que um conjunto de partidos".