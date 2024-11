Presidência da Alece: Nome de Romeu Aldigueri é favorito após desistência de Santana

Após a desistência de Fernando Santana (PT) de disputa a presidência da Assembleia Legislativa (Alece), o atual líder do governo de Elmano na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), dever ser o candidato da base governista. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte próxima do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo líder do bloco do PT na Alece, deputado De Assis Diniz (PT).

"Estava sendo feita uma discussão para a construção de uma unidade que possa possibilitar a liderança de um nome que unifique, que esteja em torno de todo esse processo, o nome do líder do governo que tem uma referência muito forte dentro da base. É um nome que agrega, que está sendo ventilado e que até amanhã será equacionado", informou o parlamentar.