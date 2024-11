Deputado acredita que rompimento entre Cid e Elmano é reversível: "Não é bom para o grupo"

EDUARDO Bismarck é deputado federal e aliado do senador Cid Gomes Crédito: FERNANDA BARROS

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) sinalizou que o estremecimento na relação entre o senador Cid Gomes (PSB-CE) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é reversível e cobrou diálogo das principais lideranças do Estado, incluindo participação do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O rompimento de Cid com a gestão Elmano ocorreu na esteira da indicação de Fernando Santana (PT) para a Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Cid e outros aliados afirmam que não foram consultados sobre a indicação para a Casa. Um dos interlocutores próximos do senador, Bismarck destacou que Cid ainda não definiu os rumos do rompimento ou se este estaria, de fato, consumado.

"Cid tem feito essa fala de insatisfação aos deputados e aos membros do seu partido, mas ainda não houve um ato que constituísse o rompimento dele, nem as bases do rompimento, com o governo", disse em entrevista ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.