Sarto diz a Evandro que deixará mais de R$ 1 bilhão

O prefeito informou sobre o processo e outras operações em coletiva nesta terça-feira (12), após reunião com Evandro Leitão

Sarto informou que esteve em Brasília para confirmar a tramitação de operações de crédito destinadas à infraestrutura da cidade. Ele afirmou que o processo realizado junto ao CAF, Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe, está em “fase adiantada”. O valor é de US$ 150 milhões, cerca de R$ 768 milhões .

Na entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 12, após a rápida reunião com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) para iniciar os trabalhos da transição de governo , Sarto citou algumas obras em execução e outras operações de crédito em andamento.

Além do trâmite realizado com o CAF, iniciado em 2023, o prefeito também comunicou uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil, iniciada em R$ 425 milhões, dos quais R$ 80 milhões já teriam sido repassados.

“Temos também um crédito no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que foi um adiantamento que a Prefeitura fez para o Governo quando da construção das escolas de tempo integral que a nossa gestão fez”, acrescentou.

Sarto também disse que há crédito no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).