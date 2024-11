Presidência da CMFor: base de Sarto aguarda Gardel para definir se lança chapa

Vereadores que estão na composição da aliança do atual prefeito terão discussões com o presidente da Casa

O Parlamento para o futuro governo de Evandro Leitão (PT) vai começando a ganhar corpo após a definição dos primeiros nomes a serem indicados à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Enquanto o prefeito eleito e sua base vai montando a equipe, vereadores ligados ao atual gestor José Sarto (PDT), ainda indefinidos sobre ser situação ou oposição à gestão petista, aguardam sinalizações.

O POVO apurou que um bloco de parlamentares "flutuantes", ou seja, pedetistas ligados o Sarto, membros do União Brasil - Márcio Martins e Soldado Noélio -, Germano He-Man, do PMN, Wellington Saboia, do Podemos, e vereadores indefinidos do PRD de Michel Lins, procuraram o presidente da CMFor, Gardel Rolim (PDT), para uma reunião.