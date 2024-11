Candidatos a prefeito de Fortaleza gastaram mais de R$ 62 milhões no 1º turno

Candidatos a prefeito de Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

Terminou na última terça-feira, 5, o prazo para os candidatos, candidatas e partidos políticos que disputaram o primeiro turno das eleições municipais de 2024 fazerem a prestação de contas da campanha por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). A data ainda não é a definitiva para os que disputaram o segundo turno e aos transferiram as sobras da campanha ao partido na circunscrição da campanha, de acordo com a origem dos recursos e a sua filiação. A determinação inclui os créditos contratados pelo impulsionamento não utilizado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma das eleições mais disputadas do Brasil, Fortaleza teve nove candidatos ao cargo de prefeito. O total de gastos no primeiro turno somam R$ 62.910.463,39, de acordo com o site de divulgação de candidaturas e contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Campanha mais cara Na capital cearense, o candidato que teve a campanha mais cara no pleito foi o deputado federal André Fernandes (PL), que venceu o primeiro turno e ficou na segunda colocação final, somando R$ 17.902.440,30 de despesas pagas. O postulante recebeu um total líquido de R$ 18.291.344,44, sendo grande parte oriunda de repasse da direção nacional do PL, que foi R$ 17.238.900, 00. Os maiores gastos da campanha de Fernandes foram com duas agências de marketing. A de Pablo Nobel, que trabalhou com o presidente da Argentina Javier Milei, (mais de R$ 5 milhões) e a Timoneiro Marketing (mais de R$ 2 milhões). O candidato do PL, utilizou durante o pleito no primeiro turno R$ 4.300.00,00 de fundo partidário. A maior parte foi vinda de fundo especial.