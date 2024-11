André se defende sobre multa da Justiça Eleitoral em ação movida por Evandro

Após divulgação da punição, o candidato do PL na última eleição foi às redes sociais e mostrou trechos do termo de acordo de mídias, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que foi assinado previamente por todos os candidatos, para justificar o descumprimento da decisão.

A notificação teria ocorrido às 15h32min do sábado, 19 de outubro. André alega, por meio do documento, que as mídias só poderiam ser entregues nas emissoras até o meio-dia de sábado para serem transmitidas no domingo e na segunda.

Além disso, o termo fala quem em caso de determinação de suspensão pela Justiça, a decisão deveria ser comunicada aos meios de comunicação, para não esperar por ação do candidato. André alega que as emissoras não foram comunicadas.

O juiz já rejeitou a justificativa, mas André afirma que irá entrar com recurso.