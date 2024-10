Após derrota, Capitão Wagner anuncia que voltará a dar aulas para concursos

A informação foi dita no seu perfil do Instagram, em resposta a perguntas enviadas por seguidores sobre seus próximos planos

Ao ser questionado sobre uma possível candidatura como governador do Ceará em 2026, Wagner afirmou ainda não saber o que acontecerá até lá.

Ao comentar sobre seus planos para o ano de 2025, Capitão Wagner (União Brasil) compartilhou em seu perfil do Instagram que pretende voltar a dar aulas para concursos , sem dar detalhes sobre os próximos passos na carreira política. Na terça-feira, 29, o ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza respondeu algumas perguntas enviadas por seus seguidores.

“Vamos conversar com as lideranças da oposição, discutir pra gente tentar chegar a um consenso, ter uma chapa única, com candidatos a senador, a governador. Acredito que vai ser possível, sim. Mas até lá, muita conversa, muito diálogo e muita curiosidade”, completou.

Entre as novidades para o próximo ano, ele informou que voltará a estar em sala de aula. Mostrando um Vade Mecum, livro que reúne informações relacionadas ao sistema jurídico, afirmou que em breve haverá aulas com o “professor Wagner”.

“Pessoal que é concurseiro, já, já eu tô na área. Tanto presencialmente, com os aulões, como também através da internet, aqui do Instagram e do YouTube”, disse.