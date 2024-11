Equipe de transição de Sarto: conheça os escolhidos pelo prefeito de Fortaleza

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), divulga nomes da sua equipe de transição Crédito: AURÉLIO ALVES

Após impasses para divulgar as equipes de transição do prefeito José Sarto (PDT) e do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), o pedetista publicou decreto, na noite dessa quinta-feira, 7, informando os nomes escolhidos como seus representantes nesse processo. Ao todo, 14 representantes, somando ambos os lados, trabalharão na Comissão de Transição da administração da Capital. A coordenação da equipe escolhida por Sarto está a cargo de Renato César, secretário municipal do Governo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renato é ex-assessor jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e membro conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na Prefeitura de Fortaleza, ocupou os cargos de coordenador especial de Articulação das Secretarias Regionais, entre 2017 e 2020, e Secretário Municipal da Gestão Regional em 2020. Desde 2021 ocupa a função de secretário municipal de Governo.

Também integrante do time de transição do prefeito em exercício, Ana Manuela Nogueira, coordenadora Especial de Programas Integrados e ex-secretária municipal da Infraestrutura na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Dos indicados por Sarto, faz parte Juliana Guimarães, controladora e ouvidora Geral do Município. Também integra a equipe o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias. Ele está como titular da pasta desde a gestão Roberto Cláudio. A secretária municipal das Finanças, Flávia Roberta, compõe o time escolhido. Flávia faz parte da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), mas atualmente está cedida para a secretaria da Prefeitura.