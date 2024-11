Bolsonaro: "Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho"

Em publicação no X (ex-Twitter), o ex-presidente celebra a eleição do republicano e afirma "que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho"

Líderes e representantes da direita ao redor do mundo parabenizaram o republicano Donald Trump por sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) celebrou o resultado e afirmou que “este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia". E disse esperar que o Brasil "siga o mesmo caminho" dos EUA.

Trump proclamou a vitória em um discurso - ao lado de seu vice, D. J. Vance, de outros integrantes da sua campanha e de sua família - no momento em que a apuração dos votos indicavam ampla vantagem do republicano.

A confirmação do resultado ocorreu após o republicano acumular 276 votos dos delegados, projeção de sua eleição no Estado de Wisconsin, pouco mais do que os 270 necessários para ser eleito.