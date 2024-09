Evandro diz que curto foi causa de incêndio na Assembleia; retorno fica para outubro

Um curto-circuito foi a causa do incêndio registrado, em junho, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A informação foi dada por Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, ao O POVO nesta terça-feira, 24.

Questionado sobre a previsão do fim da reforma, iniciada no começo de julho, o deputado estadual afirmou que até o fim do mês de outubro as obras devem ser completas. "A previsão é agora em outubro a gente receber. Então, acredito que durante o mês de outubro, até o final do mês de outubro, a gente tá voltando. Foi questão de curto segundo o laudo", disse.



Duante o encerrado o semestre parlamentar, em julho, Evandro havia dito que a reforma seria entregue "se Deus quiser" até o início deste mês de setembro.