Eleições EUA 2024: veja os estados-pêndulo que podem decidir votação

Esses estados, com margens de votação historicamente estreitas e resultados variados ao longo do tempo, atraem atenção significativa dos candidatos — que concentram suas campanhas nesses locais para influenciar eleitores e garantir votos cruciais.

Apesar de sua história de inclinação republicana, a Carolina do Norte continua competitiva. Trump venceu por margens menores em 2016 e 2020, mas os centros urbanos em crescimento e as mudanças demográficas mantêm o estado na disputa para ambos os partidos.

A vitória de Biden no Arizona em 2020 fez dele o segundo democrata em 70 anos a vencer o estado, embora pela pequena margem de 10.457 votos. Com bases significativas de eleitores suburbanos e latinos, o Arizona continua sendo prioridade para ambas as campanhas.

Vencer na Geórgia novamente pode reforçar a contagem eleitoral de Harris e consolidar ainda mais a força democrata no “Cinturão do Sol”.

Biden venceu Nevada por cerca de 33.600 votos em 2020, mas com questões como a recuperação pós-Covid em primeiro plano, Nevada pode voltar a ser republicano em 2024.

Pensilvânia (19 votos eleitorais)



Historicamente inclinada aos democratas, a Pensilvânia viu a vitória estreita de Trump em 2016 por apenas 0,7%, ressaltando seu status de campo de batalha. Em 2020, Biden recuperou a Pensilvânia por uma margem de 1,2%, mas o estado continua altamente competitivo.

Com seus 19 votos eleitorais, vencer a Pensilvânia daria um impulso significativo às esperanças de Harris na Casa Branca. Ambas as campanhas cortejaram fervorosamente as grandes comunidades de classe trabalhadora do estado.