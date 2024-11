Eleições EUA: por que não tem segundo turno? Entenda sistema

A apuração começa a partir das 21 horas, horário de Brasília, com os primeiros estados competitivos encerrando uma hora depois. As primeiras indicações dos resultados virão de uma combinação entre pesquisas de boca de urna e a contagem inicial oficial de votos.

A principal característica do processo eleitoral americano é o uso do Colégio Eleitoral , em que, mesmo obtendo o maior número de votos populares, um candidato pode perder a eleição para o adversário. Nesse sistema, após a votação popular, cada estado possui um número de representantes (delegados), que escolhem quem será o presidente.

A Califórnia, o estado mais populoso, tem 54 votos eleitorais. O Texas tem o segundo maior número, com 40 votos, seguido pela Flórida, com 30 votos, e Nova York, com 28. A Pensilvânia e Illinois vêm a seguir, com 19 votos cada.

É possível vencer no voto popular e perder no Colégio Eleitoral, como ocorreu com Hillary Clinton em 2016, quando Donald Trump foi eleito. Isso também aconteceu com Andrew Jackson em 1824, Samuel Tilden em 1876, Grover Cleveland em 1888 e Al Gore em 2000.

Eleições EUA: por que não tem segundo turno?

Segundo a Constituição dos EUA, caso nenhum candidato alcance a maioria chegando a pelo menos 270 votos dos delegados, ou se dois candidatos obtiverem exatamente 269 votos cada, a decisão é transferida para a Câmara dos Deputados.