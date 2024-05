Donald Trump: empresário imobiliário, celebridade, presidente e criminoso

Um dos homens mais poderosos e influentes do mundo conheceu a derrota graças a uma atriz pornô, pivô do julgamento em que foi declarado culpado de ocultar os pagamentos que fez para manter em sigilo a aventura sexual que ela garante que os dois tiveram.

O julgamento em Nova York é apenas um dos quatro casos criminais contra o candidato do Partido Republicano, que atribuiu cada um de seus problemas legais a uma perseguição política que, segundo ele, é impulsionada por ordem do presidente Joe Biden.

E o veredicto desta quinta-feira adiciona um novo capítulo à sua história, ao torná-lo o primeiro ex-presidente do país condenado por um crime. Em novembro, se for eleito e voltar para a Casa Branca, poderia inclusive ser o primeiro presidente condenado da história dos Estados Unidos.

Trump, imune à vergonha, transformou cada problema com a justiça em uma marca de honra: uma prova - afirma - de sua teoria da conspiração de que um Estado profundo está atrás dele e dos chamados "homens e mulheres esquecidos" da classe trabalhadora americana.

As pesquisas de opinião que o colocam à frente de Biden para as eleições de novembro sugerem que sua estratégia está dando certo.

- Demolidor -

Para seus milhões de apoiadores, Trump, de 77 anos, é o homem que quebrou os padrões com sua vitória surpreendente em 2016 sobre a democrata Hillary Clinton. Para grande parte do país, no entanto, ele apenas destruiu os Estados Unidos.

O primeiro mandato do republicano começou em 2017, com um discurso de posse obscuro, no qual evocou uma "carnificina americana".

Terminou em caos, quando se negou a aceitar sua derrota para Biden nas eleições de 2020, incitando seus apoiadores a invadirem o Congresso, em 6 de janeiro de 2021.

Durante seu mandato, Trump pôs de pernas para o ar todas as tradições, das mais triviais - as mudanças no Jardim Rosado da Casa Branca - às mais fundamentais, como as relações com a Otan.