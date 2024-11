Eleições EUA: veja quais famosos apoiam Donald Trump ou Kamala Harris

As movimentações em apoio aos candidatos ocorreram até a véspera do pleito, nessa segunda-feira, 4. Lady Gaga e Oprah Winfrey participaram do último comício da candidata democrata na Pensilvânia, um dos estados-pêndulo, regiões decisivas para a corrida à presidência e que ora votam em candidatos democratas, ora decidem optar por republicanos.

Escolhas que aderem à campanha de Trump podem ocorrer pela identificação com propostas mais conservadoras para a economia e para o papel do governo. Kamala representa medidas mais progressistas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou em suas redes sociais um vídeo a favor de Donald Trump. Na publicação, o ex-chefe do Executivo nacional do Brasil descreve o candidato republicando como “o maior líder conservador dos tempos modernos”.

Veja lista de alguns dos famosos que apoiam Kamala Harris:

Beyoncé

Taylor Swift

Lady Gaga

Scarlett Johansson

Robert Downey Jr.

Mark Ruffalo

Chris Evans

LeBron James

Billie Eilish

Olivia Rodrigo

Eminem

George Clooney

Famosos que apoiam Donald Trump

Das celebridades pró-Trump, os artistas do gênero Country têm uma forte adesão, como o cantor Billy Ray Cyrus, pai da cantora Miley Cyrus. Outros nomes entram na lista de apoiadores do candidato republicano, como o do bilionário fundador da Tesla, Elon Musk, e do rapper Kanye West.

Veja lista com alguns dos famosos que apoiam Trump: