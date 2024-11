Eleições EUA 2024: quem apoia Kamala Harris para presidente

Kamala Harris, candidata à presidência dos EUA em 2024 , conquistou apoio significativo entre figuras políticas, celebridades e eleitores em diferentes regiões. As eleições vão acontecer nesta terça-feira , dia 5 de novembro.

Abaixo, veja como essa rede de aliados se organiza e em quais estados sua base de apoio se concentra.

Eleições nos EUA: políticos que apoiam Kamala Harris

No cenário político, Harris conta com o respaldo de líderes influentes do Partido Democrata. Entre os principais apoiadores está o ex-presidente Barack Obama, que tem feito aparições estratégicas ao lado de Harris em eventos-chave.

Além de Obama, outros ex-presidentes que já confirmaram que apoiam Harris são Bill Clinton e Jimmy Carter.