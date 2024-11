Gardel Rolim, presidente da CMFor, arquiva postagens de apoio a André Fernandes

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), com o ex-candidato André Fernandes (PL) em postagem apagada Crédito: Reprodução/Instagram: @gardelrolim

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), arquivou postagens de apoio ao ex-candidato a prefeito, André Fernandes (PL), no seu perfil do Instagram. O vereador pedetista manifestou publicamente sua posição pró-André em eventos, entrevistas e nas publicações arquivadas. Em uma das postagens no formato carrossel, publicada no seu perfil no dia 14 de outubro, Gardel aparece em uma das fotos ao lado de André, com o adesivo do 22, número do então candidato bolsonarista, em um encontro com lideranças religiosos em apoio a Fernandes. Confira umas das publicações arquivadas: O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), com o ex-candidato André Fernandes (PL) em postagem apagada Crédito: Reprodução/Instagram: @gardelrolim