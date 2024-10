PDT cogita rever apoio a Elmar Nascimento para migrar para candidato de Lira

O PDT cogita rever o apoio dado a Elmar Nascimento (União-BA) à presidência da Câmara dos Deputados após o atual comandante da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciar apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para sucedê-lo no cargo. O partido reuniu sua bancada nesta quarta-feira, 30. Foi informado aos parlamentares que o presidente em exercício do sigla, André Figueiredo (PDT-CE), e o líder do grupo na Câmara, Afonso Motta (PDT-RS), irão conversar com Elmar e Lira sobre. Como mostrou o Estadão, o PDT aprovou em julho o apoio à candidatura de Elmar à presidência da Câmara. O próprio parlamentar do União Brasil esteve na reunião da sigla para anunciar a decisão. À época, ele era o favorito para a função. Neste momento, Motta tem a vantagem - Lira oficializou o apoio a ele nesta terça-feira, 29. Em seguida, deputados do PP acompanharam Lira de forma unânime. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Internamente, pessoas do PDT ouvidas pela reportagem disseram que cresceu a pressão de Lira sobre o PDT, que tem 18 deputados, para rever o apoio a Elmar.

É um golpe que fragiliza Elmar Nascimento na campanha. Alguns pedetistas dizem que, se ele não apresentar apoios até a quinta-feira, 31, o pleito deve de se deteriorar, o que dificulta a viabilidade eleitoral dele. Nesta terça-feira, 29, Elmar fez críticas a Lira, dizendo que ele rebaixa a posição institucional do cargo ao trabalhar pela candidatura de Motta. O deputado do União e Lira eram amigos próximos e tiveram a romperam a relação após a decisão do parlamentar alagoano. "Eu acho que a postura mais correta era em janeiro ele anunciar seu voto pessoal, mas ficar equidistante do processo e ficar como magistrado. Seria uma postura muito mais digna e elogiável e teria meus elogios. Eu espero ainda que ele reveja a posição, que é contra e que rebaixa a posição institucional do presidente da Câmara", afirmou Elmar, que participou de uma reunião com a bancada do PT na terça-feira.