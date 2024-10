Inscrições para eleições gerais na OAB-CE vão até domingo, 20

As inscrições para as eleições de presidente, diretores e conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará (OAB-CE) se encerram no próximo domingo, 20 de outubro, às 18 horas. As chapas deverão ser cadastradas na sede do órgão, na avenida Washington Soares, nº 800, assim como nas Secretarias das Subseções.



Cada chapa deverá ser compostas 50% por mulheres e 50% por homens, e, no mínimo, por 30% de advogados negros. Todos deverão atender às condições do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assim como está em situação regular.