OAB quer reverter autorizações para advogados lançarem pré-candidatura às eleições internas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tenta derrubar decisões liminares que autorizaram candidatos de oposição a lançarem pré-candidatura às eleições internas nas seccionais de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e que, na prática, abriram caminho para outros concorrentes buscarem judicialmente a extensão do benefício.

O Conselho Federal da OAB acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) alegando que, se forem mantidas, as decisões vão "tumultuar" o processo eleitoral, "abalar" a paridade de armas entre os candidatos e "fragilizar" a organização administrativa nas seccionais.

Segundo a OAB, as decisões "terão o efeito nefasto de abalar a segurança jurídica e a ordem pública da OAB e comprometer nacionalmente processo eleitoral da entidade".