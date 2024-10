Vereador com maior votação em SP critica Evandro: "Mais sabe gaguejar do que dizer propostas"

Lucas Pavanato (PL) conversou com o O POVO News sobre o seu apoio a André Fernandes (PL). Ele defende que as alianças políticas do candidato do PL são necessárias para garantir a democracia

Aos 26 anos, Lucas Pavanato acumula 1,3 milhão de seguidores no Instagram e justifica que conquistou a maioria absoluta dos 161 mil votos por meio das redes sociais: “Muita gente duvidava da minha capacidade eleitoral, mas eu fui o candidato mais votado do Brasil e o terceiro mais votado da história”, destaca o vereador eleito, que esteve nesta quarta-feira, 16, em Fortaleza participando de ato político ao lado de André Fernandes.

“O Brasil está dando uma guinada para a direita e isso vai refletir no futuro, de maior prosperidade para o país e para poder recuperar a Presidência da República ”, afirma Lucas Pavanato (PL), o vereador mais votado no País e aliado de André Fernandes (PL). A declaração foi dada nesta quinta-feira, 17, em entrevista ao O POVO News .

Enquanto aliado de André Fernandes, Lucas Pavanato elogia o candidato a prefeito de Fortaleza ao dizer que André “tem coerência de princípios e não precisa do seu apoio" para ganhar as eleições. Além disso, critica Evandro Leitão (PT) ao destacar que o adversário “mais sabe gaguejar do que dizer propostas”.

Ao ser questionado sobre a tentativa de Evandro Leitão (PT) desconstruir a imagem “antissistema” de André Fernandes (PL), ele responde que “petista não tem moral nenhuma para criticar ninguém", principalmente por ser aliado do presidente Lula (PT), "condenado em primeira e segunda instância por corrupção”.

Evandro, por sua vez, argumenta que André Fernandes faz parte do sistema político tradicional em razão das alianças com Valdemar Costa Neto, atual presidente do PL e ex-deputado federal que foi condenado pelo mensalão, e também com ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), a quem já havia criticado.