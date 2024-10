Resultado da 2ª fase da OAB 41: saiba como consultar lista preliminar

A OAB divulgou nesta quarta-feira, 16, o resultado preliminar da 2ª fase do 41° Exame de Ordem Unificado; saiba como consultar e veja data de recurso

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB) divulgou a lista preliminar dos aprovados na 2ª fase do 41° Exame de Ordem Unificado nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, no site oficial da OAB. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também disponibilizou os resultados em seu portal.

Após a análise dos recursos, a OAB divulgará o resultado final do exame no dia 31 de outubro de 2024.