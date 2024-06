Evandro Leitão critica uso de vídeos do incêndio na Alece por adversários: "Politicagem"

Vídeos do incêndio no plenário da Alece estão sendo compartilhados nas redes sociais para tentar atingir a pré-candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista coletiva no prédio da Assembleia Legislativa do Ceará, nesta última quinta-feira, 21, o parlamentar criticou a atitude e chamou a estratégia de “politicagem”.

“Lamento, infelizmente, alguns se utilizarem de um momento trágico para o parlamento e quererem transformar esse momento em situações políticas, fazer política com p minúsculo criando fake news nas redes sociais”, disse.