Debate em SP da Gazeta e do 'MyNews' chega ao fim e é marcado por confrontos e ofensas mútuas

Embora houvesse tempo para abordar temas específicos, as intervenções frequentemente se desviaram para ataques pessoais.

Participaram do evento os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews , foi encerrado às 20h30 deste domingo, 1º de setembro. O debate foi marcado por uma série de confrontos e ofensas mútuas, com poucos momentos dedicados à discussão de propostas.

Após um terceiro bloco tenso, que terminou com provocações e troca de farpas entre os candidatos Pablo Marçal e José Luiz Datena, o quarto e penúltimo bloco do debate foi um dos poucos de apresentação de propostas dos candidatos sobre preocupações apresentadas por cidadãos nas redes sociais.

As duas principais propostas foram apresentadas por Tabata Amaral e Guilherme Boulos.

José Luiz Datena foi ouvido sobre o uso de tecnologia em salas de aula e respondeu que "a máquina não pode tomar conta do profissional", apesar de defender o uso de novas tecnologias na educação.

A primeira sugeriu o que chamou de Passaporte da Cidadania, que prevê a concessão de pontos a pessoas por atividades como entrega de lixos em ecopontos, manutenção de suas calçadas, entre outros. Esses pontos poderão ser usados para ter vantagens na compra de eventos culturais, como shows e outras atividades.

Já Boulos falou sobre saúde e propôs um Poupatempo da Saúde para combater as filas de exame e consultas no sistema público de saúde. As unidades desse Poupatempo da Saúde teriam como modelo o Poupatempo, que facilita o acesso dos cidadãos a serviços como emissão de documentos, por exemplo.