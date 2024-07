Para barrar Datena, tucano lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo

O tucano Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB na capital paulista, lançou nesta quinta-feira, 25, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. O objetivo de Alfredo é obstruir a indicação do jornalista José Luiz Datena como candidato a prefeito da sigla. A convenção do PSDB, na qual serão decididas as candidaturas do partido a prefeito e vereador, está marcada para este sábado, 27.

O movimento parte de uma ala do PSDB favorável a um acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O lançamento da pré-candidatura de Alfredo ocorre após Datena dizer, em entrevista, que a possibilidade de desistir da pré-campanha não estava totalmente descartada. "Se o (Joe) Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso?", disse o apresentador de TV, afirmando que, se fosse alvo de "sacanagens" do partido, desistiria de ser candidato. Entre as condições que estipulou para que seguisse na pré-campanha, o jornalista afirmou que gostaria de ser "aclamado" durante a convenção do PSDB.

"Ele se nega a dialogar com a militância do PSDB sobre o que ele acha dos três bons governos tucanos que tivemos na cidade de São Paulo. Não sabemos o que, de fato, ele pensa sobre os principais temas da cidade", diz Fernando Alfredo ao Estadão.