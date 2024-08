Datena diz que escolheu 'eleição errada': 'Única chance que tenho é com o povo'

O candidato reconheceu, ainda, que precisa melhorar seu desempenho durante os debates, mas reclamou do fato de os adversários quererem "dar porrada nesse Pablo Marçal", o que faz, segundo ele, com que o empresário ganhe protagonismo. "Esse tipo de gente tem que ser parado pela Justiça", afirmou.

"Ninguém sabe quem vai ganhar esta eleição. Estou sentindo que a única grande chance que eu tenho é com o povo, mesmo", disse, afirmando que sente o carinho das pessoas durante as agendas de rua. O tucano afirmou que em outras eleições, suas pré-candidaturas iniciaram com "25%, 30% (das intenções de voto) já de saída", afirmando que se fosse para encarar uma "eleição considerada certa" teria seguido nas anteriores.

Segundo as últimas pesquisas na capital paulista, a candidatura do tucano vem desidratando. No levantamento da Quaest, o mais recente, divulgado nesta quarta-feira, 28, Datena aparece com 12% das intenções, e é o candidato mais rejeitado, com 56% das respostas. Em 30 de julho, o levantamento do instituto apontava empate técnico na liderança entre ele (19%), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 20%, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), também com 19%.