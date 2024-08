Fim do X (Twitter) no Brasil? Entenda como acontece o bloqueio de redes

Após sentença que determina que o X (Twitter) seja bloqueado nacionalmente, veja como se dá o processo e o que pode acontecer Crédito: Pexels / Bastian Riccardi

A ordem de bloqueio do X (antigo Twitter) foi emitida na tarde desta sexta-feira, 30, após Elon Musk não nomear um novo representante legal da rede social no Brasil a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A partir de agora, a sentença determina que o aplicativo seja bloqueado nacionalmente. Fim do X no Brasil? RELEMBRE como era mundo antes do Twitter

As operadoras do Brasil já foram notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que é responsável pela transmissão das demandas, para realizar o fechamento de todas as entradas de acesso e bloqueio de IP's a partir de hoje.

X (Twitter) chegará ao fim? O que acontece agora? Conforme a sentença divulgada no site do Supremo Tribunal Federal (STF), tanto a Apple quanto o Google deverão retirar o X das lojas virtuais para impossibilitar o download do aplicativo e cortar o acesso de Redes Virtuais Privadas (VPN). O usuário que tentar burlar essa ordem levará multa de R$ 50 mil. Contudo, após ser alvo de críticas, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu as restrições ao uso de VPN e a determinação para que lojas retirassem os aplicativos que permitem esse acesso privado. X (Twitter) chegará ao fim? Podem ter outros bloqueios de redes? Segundo o advogado e escritor especialista em direito digital, Raphael Rios Chaia, o bloqueio de redes em sequência já está acontecendo desde as eleições de 2022, quando o acesso ao aplicativo Telegram foi vedado.

No início deste ano, o Rumble, que era uma plataforma concorrente do YouTube, também foi cortado. Além do episódio em que o WhatsApp ficou fora do ar por 14 horas em 2015. “O que vai acontecer é que agora os usuários do Twitter eles vão acabar migrando para outras plataformas. E aí, qual vai ser a solução? Vai continuar bloqueando plataformas até que não haja mais nenhuma para ser utilizada?”, questionou o advogado. Sobre o argumento usado por Alexandre de Moraes para ameaçar a suspensão do X se Elon Musk recusasse nomear um representante para aplicativo, Raphael explica que, apesar de ser coerente com a lei, se torna contestável.