Bluesky: com bloqueio do X (Twitter), conheça seu provável sucessor

Sem acesso ao X/Twitter, a Bluesky poderá ser uma versão alternativa para a rede social suspensa Crédito: Divulgação/ Bluesky

Com bloqueio do X/Twitter em todo o território brasileiro, por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 30, os usuários brasileiros já procuram uma nova rede social para substituir a plataforma de Elon Musk. A rede Bluesky surgiu como a principal candidata. Threads, Tumblr, Reddit e Mastodon são algumas das alternativas que podem se equiparar à rede suspensa, porém a Bluesky tem um toque especial comparável ao X. A rede foi desenvolvida por Jack Dorsey, criador e ex-CEO do Twitter, portanto, traços da antiga plataforma podem ser resgatados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Moraes determina multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para acessar X; CONFIRA

“Brasil, vocês estão estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!”, diz a conta oficial do Bluesky em uma publicação. A chegada de novos usuários começou de forma gradativa desde quarta-feira, 28, quando Alexandre de Moraes alertou Elon Musk que o X poderia ser bloqueado no Brasil se ele não nomeasse um representante legal até o fim do prazo de 24 horas, o que não aconteceu. Como a empresa está sem representante no Brasil desde o início deste mês, nesta sexta-feira, 30, foi decretada a suspensão da rede social de forma imediata.

Bluesky: conheça a rede social que pode substituir o X (Twitter) A Bluesky surgiu em 2019, criada pelo X (então Twitter), e se tornou uma empresa independente em 2021. Ela começou a ganhar mais adeptos depois que Elon Musk comprou o X em 2022. Em seu início, como grande parte das redes sociais, era aberta apenas para convidados. Até março, a rede tinha apenas 800 mil usuários. A página tem uma interface de usuário semelhante à do Twitter, com escolha algorítmica, um design federado e moderação específica da comunidade. Decisão que mandou tirar X do ar cita risco às eleições e tentativa de favorecer extremistas; ENTENDA



A Bluesky usa uma estrutura de código aberto criada internamente, o Protocolo AT, o que significa que pessoas de fora da empresa têm transparência sobre como ela é construída e o que está sendo desenvolvido. Após Elon Musk comprar a plataforma, no final de 2022, o Bluesky foi completamente separado do Twitter. Dorsey até usou a sua própria rede social para expressar seu desgosto com a liderança de Musk. Como usar o Bluesky, provável sucessor do X (Twitter) O aplicativo em si funciona muito como um Twitter básico, onde você pode clicar em um botão de mais para criar uma publicação de 256 caracteres, que também pode incluir fotos.

As próprias publicações podem ser respondidas, retuitadas, curtidas e, a partir de um menu de três pontos, denunciadas, compartilhadas com outros aplicativos ou copiadas como texto. Pode-se procurar e seguir outras pessoas, e então visualizar atualizações na linha do tempo, chamada de “Home”. Anteriormente, o aplicativo Bluesky apresentava postagens populares em um feed. Esse feed foi substituído por um feed algorítmico e personalizado, apresentando mais do que apenas conteúdo em tendência.

Embaixada dos EUA defende liberdade de expressão diante de impasse entre STF e X; VEJA

Há também uma aba “Descobrir” na parte inferior central da navegação do aplicativo, que oferece mais sugestões de “quem seguir” e um feed contínuo de atualizações do Bluesky postadas recentemente. No entanto, o Bluesky ainda não tem DMs ou algumas ferramentas avançadas como salvar postagens. Bluesky: após suspensão do X, Lula cria conta no app O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma postagem ainda na quinta-feira, 29, com os links e nomes de suas contas em outras plataformas sociais. A postagem foi feita em um momento em que o X já poderia ser derrubado no Brasil por uma decisão do ministro do STF.