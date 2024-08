Fim do X no Brasil? Relembre como era mundo antes do Twitter

A plataforma foi criada em 2006 e recebeu versão em português apenas em 2009, popularizando-se no Brasil; relembre o que aconteceu antes do Twitter

Enquanto os usuários se despedem do aplicativo, vale relembrar como o mundo era antes do Twitter ser popularizado entre os brasileiros.

15 anos depois, em 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou nesta sexta-feira, 30, a “ suspensão imediata , completa e integral” da rede social no Brasil após falta de indicação de representante legal da empresa no País.

Sem o Twitter, os internautas interagiam em comunidades virtuais no Orkut e criavam seu álbum de fotos com legendas na plataforma.

No Brasil, os telespectadores ligavam a TV para assistir às repercussões do caso envolvendo o assassinato de Isabella de Oliveira Nardoni, de cinco anos, em um crime que chocou o País.

7. Fim do X (Twitter) no Brasil: Caminho das Índias

Os brasileiros já adaptavam o seu vocabulário com as expressões popularizadas na novela “Caminho das Índias”, exibida em 2009 no País.

8. Fim do X (Twitter) no Brasil: Voo 447 da Air France

O desastre do voo AF 447 deixou 228 mortos no trajeto que havia saído do Rio de Janeiro rumo à Paris, com 59 brasileiros entre as vítimas.

Fim do X no Brasil: usuários se despedem

Usando a hashtag #AdeusTwitter, os usuários brasileiros da rede social publicaram vários momentos compartilhados na plataforma e se “despediram” de outros internautas na noite de sexta-feira, 30 de agosto.